أبها 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأجرى مختبر سلامة الغذاء والبيئة التابع لبلدية خميس مشيط خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي865 عينة مخبرية لمنتجات وسلع سوقية مختلفة.وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر القرني أنه أجري حوالي 3460 اختبارًا حسب نوع العينة المستلمة وطبقا للمواصفات السعودية والخليجية والعالمية, إلى جانب استقبال 545 عينة من العسل, وكانت عدد الاختبارات التي أجريت عليها 2180 اختبارًا محتلة المرتبة الأولى, وجاءت في المرتبة الثانية عينات الخضار والفواكه بعدد 127 عينة حيث أجري عليها508 اختبارات, وعينات الأغذية المتنوعة في المرتبة الثالثة بعدد 107 عينات وأجري عليها 428 اختبارًا, بينما كانت عينات المياه في المرتبة الرابعة بعدد 86 عينة وأجري عليها 344 اختبارًا.// انتهى //15:16ت م0121