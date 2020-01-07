حائل 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غدًا, حفل سباقه الحادي عشر للموسم الحالي 1441هـ بدعم من نادي الفروسية بالرياض, وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير ميدان الفروسية بالمنطقة بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط وخصص الشوط الأول لفئة لم تربح والشوط الثاني للدرجة الأولى حتى الثالثة بينما خصص الشوط الثالث لفئة مفتوح 2016 أما الشوط الرابع فخصص لفئة مفتوح الدرجات والشوط الخامس فسيخصص لفئة مفتوح مواليد 2017م.// انتهى //15:21ت م0123