الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، على دعمهما للقطاع الثقافي، مثمناً قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض سموه بتشكيل مجلس أمناء المتحف.ويمثل المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، الذي افتتحه الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه عام 1419 هـ ضمن افتتاح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بمناسبة مرور 100 عام استعادة الملك عبدالعزيز للعاصمة الرياض، معلماً ثقافياً وطنياً بارزاً في المملكة.وأكد سمو وزير الثقافة على استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز التراث التنمية المتحفية في المملكة، في وقت يشهد القطاع الثقافي دعماً لا محدوداً من القيادة الرشيدة.وكانت وزارة الثقافة قد حددت المتاحف واحداً من ضمن 16 قطاعاً فرعياً ستركز جهودها وأنشطتها عليها.// انتهى //15:30ت م0128