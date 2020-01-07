المنامة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بمكتبه في مقر السفارة اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي وعدداً من قيادات البنك.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، كما قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي هدية تذكارية لسموه.من جانبه أعرب الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي على هذه الزيارة ، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.// انتهى //16:24ت م0146