جدة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس‏انطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان ربيع المظيلف في موسمه الرابع، الذي تنوعت بين المرسم الحر والمعارض التراثية وأكشاك الأسر المنتجة، وعرض رابطة الخيل بالقنفذة، إلى جانب عروض متنوعة شملت الألعاب الترفيهية والسيرك وحديقة الحيوانات، بالإضافة إلى مسرح الطفل.وأطلق خلال الاحتفال 2020 بالونة في سماء المظيلف تزامنا مع التحول الوطني 2020 ، فيما تضمَّنت فعالياته أوبريتًا وطنيًا، وحفلًا خطابيًا، وعددًا من المشاركات الشعرية، والمعارض ، كما ستقدم المؤسسات الأهلية بعض الفعاليات تستمر حتى نهاية الاسبوع الجاري , بتنظيم بلدية المظيلف، وبشراكة ودعم من عدد من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية والمجتمع المحلي.// انتهى //16:28ت م0147