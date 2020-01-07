عرعر 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم مشروع تقاطع جسر حي المباركية مع حي مشرف مع طريق الملك فهد بمدينة عرعر وهو أحد المشاريع التي تنفذها وزارة النقل في منطقة الحدود الشمالية بتكلفة بلغت 46 مليون ريال.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية راحة وسلامة المواطنين من خلال إقرار المشروعات ذات الاحتياج الفعلي مثل هذا المشروع الذي يخدم أحياء المباركية ومشرف والمساعدية الغربية ، ويساهم في ربط أحياء شمال مدينة عرعر بأحياء جنوب مدينة عرعر، ويسهل انسيابية حركة السير في طريق الملك فهد وتخفيف الزحام المروري وإلغاء الإشارة المرورية .ونوه سموه بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم كبير لقطاع النقل والطرق لربط كافة مدن وقرى ومراكز وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة وحديثة وآمنة .وشدد سموه على أهمية استكمال تنفيذ مشروعات الطرق المختلفة في المنطقة لخدمة مرتاديها ، مؤكداً متابعته الشخصية ميدانياً لكافة مشاريع البنى التحتية بالمنطقة إضافة لما ترده من تقارير من الجهات المختصة، معرباً سموه عن تقديره لفرع وزارة النقل بالمنطقة لتنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبة .من جانبه نوه مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الحدود الشمالية المهندس ماجد فهد الشمري بالدعم والرعاية والمتابعة لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية وحرصه على إنهاء المشروع وتذليل جميع العقبات التي كانت تعترض التنفيذ مما ساهم في إنجاز هذا المشروع بالوقت المحدد.// انتهى //16:32ت م0148