الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية إحدى شركات صندوق الإستثمارات العامة يحيى بن حمود الغريبي وعدد من قيادات الشركة .وقدم الغريبي نبذه عن إستراتيجية شركة الطائرات المروحية وأبرز الخدمات التي تساهم بها في تعزيز النقل الجوي، منوهاً بإنطلاق المسيرة التشغيلية لشركة الطائرات المروحية، والتي تعد أول مشغل للطائرات العمودية التجارية في المملكة والوحيد.وأشار الغريبي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في مختلف المجالات ومن أهمها قطاع النقل إذ تسعى الشركة إلى تطوير خدمات النقل الجوي التجاري بأسلوب عصري يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتخطط الشركة لإطلاق الرحلات السياحية وكذلك رحلات خاصة لضيوف الرحمن بالإضافة إلى خدمات الإسعاف الجوي لافتاً الانتباه إلى أن الشركة تهدف في المستقبل القريب إلى امتلاك 50 طائرة عمودية بحلول عام 2025.وبين أن شركة الطائرات المروحية شاركت في المعرض السعودي للطيران بالرياض ومعرض دبي للطيران لعام 2019.من جهته أعرب سموه عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح ، مثمناً جهود القائمين عليها ، مؤكد أهمية هذه المشاريع للوطن والمواطن.// انتهى //16:34ت م0149