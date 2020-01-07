الخفجي 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسبحضور محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع و رئيس بلدية الخفجي المهندس محمد بن لزام الحميداني انطلقت اليوم حملة إزالة السيارات التالفة بمحافظة الخفجي وذلك إثر تدشين سمو أمير الشرقية يوم الأحد الماضي حملة المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية لإزالة ورفع السيارات التالفة والمهملة .وقد باشرت الفرق الميدانية في محافظة الخفجي أعمال الحملة ابتداءً من منطقة الصناعية، أولى محطات الحملة، ومن المخطط أن تتوسع تدريجياً لتصل إلى مختلف أحياء المحافظة.وأكد محافظ الخفجي، أن دعم وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، خلف النجاحات التي نراها اليوم على أرض الميدان، مستشعراً لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان ، وتشويهها للمشهد العام في المحافظة والأحياء.// انتهى //16:40ت م0150