صعـدة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستمكن الجيش الوطني اليمني في محور مران بمحافظة صعدة شمال اليمن اليوم, من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في منطقة مران.وأفاد رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وحدة الاستطلاع والرصد في الجيش الوطني اليمني رصدت طائرة مسيرة، وأُصدرت الأوامر للتعامل معها وإسقاطها.// انتهى //16:50ت م0153