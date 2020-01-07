القدس المحتلة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين بينهم فتاة من أمام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن جيش الاحتلال اعتقل أربعة شبان فلسطينيين وفتاه بعد ساعات من تصدي المصلين صباح اليوم لمحاولات المتطرف إيهود غليك سرقة كمية من تراب المسجد الأقصى أثناء اقتحامه.// انتهى //16:52ت م0154