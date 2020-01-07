ظهران الجنوب 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستمكنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لمركز الحريضة بقطاع القحمة الساحلي التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير أمس, من إنقاذ طفل من الغرق.وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير الرائد خالد بن عالي المطيري، أن أفراد دورية البحث والإنقاذ والسلامة شاهدوا خلال عمل الدورية المعتاد على الشاطئ والمتواجدة في حدود مسؤولية مركز الحريضة شمالاً، طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات يطلب النجدة داخل البحر، وهو في حالة غرق, حيث جرى على الفور إنقاذه من قبل غواصي البحث والإنقاذ، وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى مستشفى القحمة العام بواسطة سيارة إسعاف حرس الحدود، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة، ولله الحمد.وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود ( 994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.// انتهى //16:56ت م0155