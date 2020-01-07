تبوك 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واساحتضنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك أمس ، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للجمارك السعودية، اللقاء الأول للمخلصين الجمركيين، وذلك بمقر الغرفة في مدينة تبوك.وتناول اللقاء الذي حضره ممثلي المكاتب الجمركية الأهداف التي يجب الاهتمام بها والعمل عليها لتطوير الأعمال الجمركية بجميع جوانبها، والتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه المخلص الجمركي والاطلاع على المخالفات الجمركية.وأبانت الغرفة التجارية بتبوك أن اللقاء يأتي انطلاقاً من دور الغرفة في الإسهام والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات العامة والخاصة وتقديم التسهيلات للقطاعات التجارية ورجال الأعمال والمهتمين بالمنطقة.وأشارت إلى أنه جرى خلال اللقاء إتاحة المجال للحضور من المخلصين وغيرهم، الذين أثروه بالمناقشة وإبداء المقترحات التي من شأنها الإسهام في عملية تسريع وتسهيل عمليتي الاستيراد والتصدير.// انتهى //17:01ت م0158