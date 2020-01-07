الطائف 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسحظي مهرجان "الطائف يتطوع" ومهرجان "واعد" المقام في 47 ناديَ حي للبنين والبنات التابعة للإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، بإقبال كبير خلال اليومين الماضيين، بما يقدمه من فعاليات وأنشطة للطلاب والطالبات تستثمر أوقاتهم.وشهدت أندية الحي توافد أكثر من 10 آلاف من الجنسين، وتقدم فعاليات تهدف إلى استثمار أوقات الزوار بما يفيدهم، إلى جانب ترسيخ قيم العقيدة والانتماء الوطني.وتضمنت الفعاليات أنشطة متنوعة لتطوير الذات وتنمية القيم والمهارات لدى الطلاب والطالبات وصقلها بما يتوافق مع مجالات الحياة المختلفة.// انتهى //17:02ت م0159