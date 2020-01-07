إسلام آباد 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأعلنت القوات الجوية الباكستانية عن تحطم إحدى مقاتلاتها بإقليم البنجاب اليوم مما أدى إلى مقتل قائدها والطيار المتدرب.وأوضح بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية أن طائرة حربية من طراز "أف تي ـ 7" كانت تنفذ طلعة تدريب روتينية، وتعرضت لعطل فني وتحطمت في منطقة "ميانوالي" بإقليم البنجاب.وأضاف أن حطام الطائرة نُقل إلى القاعدة الجوية القريبة، وشُكلت لجنة فنية للتحقيق في نوع العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.// انتهى //17:05ت م0160