إسلام آباد 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسلقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب نحو 14 بجروح متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم بالقرب من سيارة لقوات الأمن في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح مسؤول أمني باكستاني في تصريح له أن فرقة إزالة المتفجرات التابعة للشرطة قامت بجمع الأدلة من موقع الانفجار لتحديد نوعه، مشيراً إلى أن بين الجرحى عدد من رجال الأمن.وأضاف أن الشرطة الباكستانية طوقت موقع الانفجار، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.من جانبه دان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان جام كمال الانفجار وعده عملاً إرهابياً استهدف الأبرياء.// انتهى //17:50ت م0169