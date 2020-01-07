الدمام 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم ، برامج ومناشط المخيم الثالث لأيتام المملكة "مسبار"، و الذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام ، بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وذلك بمقر الجامعة .واطلع خلال الزيارة على برامج المخيم والمسارات العلمية والتقنية التى يتم تدريسها للطلاب، ووقف على القاعات الدراسية، واستمع لشرح موجز من قبل أعضاء اللجنة المنظمة حول أهداف المخيم والمهارات والمعارف والخبرات التي يتم إكسابها للطلاب.وأكد الشلعان، حرص حكومتنا الرشيدة "أعزها الله"، على دعم أبنائها الأيتام وتهيئة كافة السبل التي تضمن لهم رعاية متكاملة وحياة كريمة ومستقبلاً زاهراً باعتبارهم أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، مضيفاً أن خير شاهدٍ على ذلك سعي وزارة التعليم ، لترجمة الدعم السخي من قبل قيادتنا الرشيدة لأبنائها وبناتها الأيتام من خلال ما يقدمه مكتب وفاء الرئيسي بالوزارة ومكاتبه الفرعيه المنتشرة في إدارات التعليم على مستوى المملكة بالعمل على تسهيل العقبات والصعاب وتقديم الخدمات النوعية لأبناء وبنات شهداء الواجب نظير ما سطره آباؤهم من تضحية وفداء لهذا الوطن المعطاء، إلى جانب أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين بكافة مستوياتهم ووظائفهم.وفي ختام الزيارة عبر مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان عن إعجابه بفكرة المخيم وبرامجه العلمية والمهارية الهادفة التي تقدم لأبنائنا الأيتام ممثلين لجميع مناطق المملكة، مثنينًا في الوقت نفسه على جهود الجمعية وما تقدمه لأبنائنا الأيتام والذي يدعوا للفخر.// انتهى //18:16ت م0178