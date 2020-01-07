نجران 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسنفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران أمس، جولات رقابية على الفنادق والشقق المفروشة ووكالات السفر والسياحة بمحافظة شرورة.وأوضح مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح أنه خلال الجولات تم الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، ومناسبة الأسعار، ومستوى النظافة، وذلك ضمن خطة الفرع الخاصة بضبط الجودة والرقابة عل المنشآت السياحية، خلال إجازة منتصف العام الدراسي.وأكد آل مريح حرص فرع الهيئة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة والسعر المناسب لتمكين زوار المنطقة من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها، مبينًا أن فرق الرقابة مستمرة في مراقبة المنشآت السياحية، وضبط المخالف منها، ومتابعة التقيد بالأسعار، وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة.// انتهى //18:26ت م0179