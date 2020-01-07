تبوك 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك اليوم، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، لقاءً تعريفياً بمنصة إيصال التي تهدف إلى تطوير الأعمال الخاصة بقطاع المال والأعمال بالمنطقة، بحضور عدد من رجال وسيدات المجتمع والمهتمين بتبوك.وتناولت الورشة التي قدمها عبدالله البواردي، التعريف بالمنصة وعرض الخصائص المرتبطة بها والتي تخدم قطاع الأعمال في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، وسرعة التحصيل وتحسين الإدارات المالية من خلال التسوية أوتوماتيكيا للفواتير مع المدفوعات .وتأتي هذا الورشة ضمن عدة ورش العمل التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص وتزويدهم بكافة اللوائح والأنظمة المحدثة لدى تلك الجهات.// انتهى //18:27ت م0180