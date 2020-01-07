المدينة المنورة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسحصلت 3 مراكز للرعاية الصحية الأولية بصحة المدينة المنورة على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، لتنظم إلى سلسلة المراكز الصحية الحاصلة على هذا الاعتماد بالمنطقة.وأكدت صحة المدينة المنورة أن هذه المراكز اجتازت عملية التقييم التي شملت العديد من المعايير كالقيادة وإدارة الجودة وسلامة المرضى والقوى العاملة، إضافة إلى إدارة المعلومات والسجلات الطبية وحقوق المرضى وعائلاتهم والتوعية الصحية, إلى جانب المعايير الأخرى التي يتم تطبيقها في المراكز الصحية.// انتهى //18:31ت م0182