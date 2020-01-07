العالية 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسيشهد ملتقى العالية الربيعي الثاني الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا بالتعاون مع بلدية العالية ، مشاركة 50 أسرة منتجة ، حيث هيأت بلدية العالية وإدارة الملتقى مواقع خاصة بالأسر .وتقدم أركان الأسر المنتجة عبر الملتقى العديد من المنتجات والأعمال اليدوية والحرفية والعطور والمشغولات التراثية وأعمال التطريز والمأكولات ، والتي تحظى باهتمام الزائرين .وأوضحت المشرفة على برنامج الأسر المنتجة عائشة بنت إبراهيم أبوعيشة، أن مشاركة الأسر المنتجة جاءت بهدف المساعدة في تطوير قدرات ومواهب المشاركات وتوفير الفرص التسويقية للمنتجات عن طريق ملتقى العالية .// انتهى //18:33ت م0183