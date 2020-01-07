اجتماعي / 50 أسرة منتجة في ملتقى العالية الترفيهي بصبيا
الثلاثاء 1441/5/12 هـ الموافق 2020/01/07 م واس
العالية 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واس
يشهد ملتقى العالية الربيعي الثاني الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا بالتعاون مع بلدية العالية ، مشاركة 50 أسرة منتجة ، حيث هيأت بلدية العالية وإدارة الملتقى مواقع خاصة بالأسر .
وتقدم أركان الأسر المنتجة عبر الملتقى العديد من المنتجات والأعمال اليدوية والحرفية والعطور والمشغولات التراثية وأعمال التطريز والمأكولات ، والتي تحظى باهتمام الزائرين .
وأوضحت المشرفة على برنامج الأسر المنتجة عائشة بنت إبراهيم أبوعيشة، أن مشاركة الأسر المنتجة جاءت بهدف المساعدة في تطوير قدرات ومواهب المشاركات وتوفير الفرص التسويقية للمنتجات عن طريق ملتقى العالية .
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18:33ت م
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