بيروت 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأغلق مؤشر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 2.13% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 793.59 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 62 ألفاً و48 سهماً، بقيمة 439 ألفاً و561 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 56 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و837 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و675 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:23ت م0188