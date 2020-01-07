حائل 12 جمادى الأول 1440هـ الموافق 7 يناير 2020م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، دشن وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف الأستاذ صالح بن صالح المطيري فعاليات حديقة فراولة حائل بالودي اليوم، بحضور رئيس مركز الودي عبدالله السعيد، ومدير الزراعة بالمنطقة المهندس فيصل الصقري، ومالك المزرعة حمود بن حماد البشير التميمي.وفي بداية وصوله للمزرعة تجول المطيري داخل أرجاء البيوت المحمية لا نتاج الفراولة عبر تقنية الزراعة المائية (بنظام الهيدربونيك ) واستمع لشرح من مهندس المشروع حماد بن حمود البشير التميمي الذي أشار إلى أن المزرعة تضم 25 ألف شتلة فراولة وفيها أربعة أصناف فراولة (فيرتونا - سويتشارلي - ماركيز - فاستيفال).ثم زار وكيل الإمارة المساعد قاعة الندوات والمؤتمرات التابعة للمزرعة وكذلك مخيم الضيافة المخصص للزوار.وأوضح صاحب المزرعة حماد التميمي، أن استقبال الزوار من العوائل والأفراد سيكون يومياً ابتداءً من يوم الغد الأربعاء من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءً ماعدا يوم الخميس سيخصص لأعمال صيانة وتسميد على أن يتم استئناف استقبال الزوار من يوم الجمعة وبشكل يومي فيما بعد.كما أعلن التميمي عن عزمه للتعاون مع جامعة حائل وإدارة التعليم بالمنطقة لاستضافة المحاضرات عن الزراعة المائية بقاعة المؤتمرات التابعة للمزرعة، تفعيلاً لبرامج الشراكة المجتمعية وسيكون جزء من دخل المزرعة مخصص لجمعية رعاية.// انتهى //19:41ت م0194