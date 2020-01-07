القاهرة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستعادل فريق المصري البورسعيدي مع مضيفه الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.وبهذه النتيجة رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 17 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، كما ارتفع رصيد المصري إلى 15 نقطة ليستقر في المركز الثامن.// انتهى //20:38ت م0197