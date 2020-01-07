تونس 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسرأس رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد مجلسًا وزاريًا مصغرًا خصص للنظر في تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا.وشدد المجلس وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية المعنية لمجابهة تطور الأوضاع في المناطق الحدودية، وتأمين استقبال اللاجئين في أفضل الظروف إذا ما اقتضى الأمر ذلك .وحث على تسريع وتيرة الاستعدادات الدبلوماسية والأمنية، بهدف حماية المصالح العليا للوطن، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.وشدد المجلس على ضرورة مواصلة الأجهزة الأمنية والعسكرية استعدادها وجاهزيتها لحفظ الأمن وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات.// انتهى //20:42ت م0198