أبوظبي 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء كومنولث أستراليا موريسون.وجرى خلال الاتصال بحث الوضع الحالي لحرائق الغابات غير المسبوقة التي تشهدها أستراليا حيث أكد سموه الشيخ محمد بن زايد تضامن دولة الإمارات مع أستراليا في هذه الظروف.وقال سموه إن دولة الإمارات على استعداد لدعم الشعب الأسترالي من خلال توفير الخبرات اللازمة، والمعدات والقوى العاملة وغيرها من أشكال الدعم للمساعدة في مكافحة الحرائق وإعادة البناء لما خلفته من أضرار.وناقش سموه أهمية تعزيز التعاون وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.// انتهى //20:46ت م0199