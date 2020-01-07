تونس 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسضبطت السلطات الأمنية التونسية خليّة لتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في سوريا وليبيا تعمل بمناطق الجم والمهدية والقيروان بالوسط والوسط الشرقي التونسي.وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم بأن المجموعة التي تم إيقاف عناصرها على علاقة بعناصر نشطة بالجبال الحدودية غرب تونس وهي مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //20:51ت م0200