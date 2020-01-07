سكاكا 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واساختتمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الهيئات الشبابية في وكالة شؤون الشباب أمس، مهرجان الجوف الشبابي الشتوي الذي أقيم في حديقة الأمانة شمال قارا، بحضور وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان .وأوضح مدير الهيئة العامة للرياضة بالجوف مريح بن مصلح المريح، أن المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام شهد تفاعلا من الزوار الذين استمتعوا بأكثر من 25 فعالية أبرزها عروض السيارات التي شهدت مشاركة أكثر من 180 سيارة وعروض الفرق الاستعراضية وفرق الفنون الشعبية ومسرح الفعاليات والرسم الجداري الحر ومعرض الفنون التشكيلية ومسابقات ألعاب التحدي والمسابقات الشعبية، بالإضافة إلى تمكين الزوار من المشاركة في فعاليات الجلسة البرية، وتجربة الطبخ الشعبي والمشاركة في جلسة بيت الشعر الجوفي ومعارض الجهات المشاركة.وأكد المريح أن المهرجان شهد حضور أكثر من 5000 زائر، حيث شارك في تنظيمه 20 شاباً وتوزيع أكثر من 50 جائزة وهدايا متنوعة للأطفال.//انتهى//21:15ت م0201