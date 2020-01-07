القدس المحتلة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واساعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على الفلسطينيين والمصلين في محيط المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على المصليين قرب باب الرحمة، أحد بوابات المسجد الأقصى، واعتقلت خمسة شبان فلسطينيين وفتاة، في وقت صلاة العشاء، مضيفةً أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين في محيط باب حطة ومنعتهم من دخول المسجد الأقصى المبارك.// انتهى //21:26ت م0203