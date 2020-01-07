محايل 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسواصلت بطولة بلدية بارق الرياضية السابعة منافساتها على أرض ملعب مركز البلدية الحضاري ضمن الدور التمهيدي.وانتهت المباراة الأولى بين فريق سامبدوريا وفريق عميد ادريس بالتعادل السلبي، فيما انتهى لقاء فريق التفاهم و نجوم تنومه بالتعادل الإيجابي "هدف لمثله".وكان اللقاء الثالث بين الوحدة والأجيال وانتهى بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدف، والمباراة الرابعة بين غرناطة و تعاون بني ثوعه انتهت بفوز غرناطة بهدف دون رد.وتقام اليوم ثلاث مباريات يلتقي فيها أولا فريق ريال مدريد بفريق القنفذة، ثم فريقا الانتصار واتحاد الجنوب، وثالثا بين الأصيل ووداد ختبه.// انتهى //21:33ت م0204