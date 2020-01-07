عمّان 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، في اتصالين هاتفيين من وزيرة خارجية السويد آن ليندي، ووزير خارجية الدنمارك يبّه كوفود جري، وجهات النظر حول التوتر المتزايد في المنطقة.وأكدوا خلال الاتصالين، الموقف المشترك حول ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد وحل الأزمة، عبر الحوار السياسي ودعم استقرار العراق وأمنه، والحفاظ على تماسك التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //21:40ت م0206