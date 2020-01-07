الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستواصلت فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً في الصياهد، وسط كثافة عالية من الحضور ما أدى إلى حراك اقتصادي كبير للمنطقة المحيطة، وارتفاع نسبة إشغال الخيام بنسبة 400%، لتصل إلى حاجز الـ 250 ريالا للخيمة يوميا بعد أن كانت في السابق بمبلغ 50 ريالا.ووفرت اللجنة المنظمة للمهرجان أكثر من ٦٠٠ خيمة للمستثمرين قبل بدء فعاليات المهرجان في مكان مميز وحيوي بشارع الدهناء التجاري في المهرجان، وبحسب إحصائياتها فقد زادت نسبة الاستئجار أكثر من ٤ أضعاف، حيث يشهد المهرجان يومياً كثافة في الحضور (سواء للمشاركة أو المشاهدة ) ما أدى إلى انتعاش مبيعات المحلات التجارية والمطاعم والمتاجر.وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اليوم وأمس كثافة عالية في الحضور تزامناً مع دخوله مراحل الحسم والإثارة، حيث انطلقت مسابقة فئة الصفر اليوم، فيما ستنطلق غداً سباقات الهجن.// انتهى //21:43ت م0208