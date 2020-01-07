عنيزة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستقدم أكاديمية الفنون الشعبية التابعة لدار عنيزة للتراث لزوار مهرجان الغضا للثقافة والتراث المقام بمحافظة عنيزة، عددا من الفنون الشعبية الخاصة بمنطقة القصيم والمحافظة بشكل احترافي، بالإضافة لتبنيها جيل الناشئين ممن لديهم موهبة الأداء الصوتي واتقان الحركات الخاصة بالفنون الشعبية‏.وأوضح رئيس قسم العلاقات والإعلام في الدار أحمد بن صالح القرعاوي أن الأكاديمية تُعني بتمكين الأطفال والشباب من سن (6 - 18) سنة وإعطائهم الألبسة والأدوات والمهارات الأولية الخاصة بالفن الشعبي وتدريبهم عليها وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة ومزاولة الفنون الشعبية مع الفرق الشعبية المشاركة والمحترفين في هذا المجال، وإلحاقهم بعد فعاليات المهرجان في دورات تدريبية، حيث جرى تسجيل أكثر من ٣٠ مشاركًا خلال فعاليات المهرجان.// انتهى //21:44ت م0209