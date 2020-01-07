بقيق 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أمس الخدمات البلدية بموقع مهرجان سفاري بقيق.وأوضح الجبير خلال زيارته أن أمانة المنطقة سخرت جميع الإمكانيات لدعم وتجهيز المهرجان بمشاركة بلدية محافظة بقيق في جميع مراحل التجهيز وتهيئة البنية التحتية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الأمانة وجميع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لإبراز الهوية السياحية للشرقية.وفي ختام الزيارة كرم معاليه عدد من المسؤولين.// انتهى //21:44ت م0210