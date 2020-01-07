عدن 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأكد مصدر حكومي يمني مسؤول، أن التصريحات المتداولة عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات وتحديداً في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات وغيرها، تُعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة الحريصة على استكمال الهدف الواضح في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً؛ للانطلاق نحو البناء والتنمية، وإعادة الاعمار.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر أن تصريحات بعض أعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية ، مؤكداً حرص اليمن على بناء علاقات طيبة مع الدول الشقيقة والصديقة تقوم على العمل المؤسسي، وفي إطار التشريعات والقوانين النافذة، وليس إبرام اتفاقات بشكل شخصي.وجدد المصدر، التزام الحكومة اليمنية وجميع أعضائها برؤية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في التعاون والتنسيق الخارجي وبناء الشراكات التنموية، وفقاً للمصالح الاستراتيجية العليا لليمن وشعبها.// انتهى //21:47ت م0211