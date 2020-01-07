عمّان 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى اليوم واعتقال عدد منهم.وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، رفض الأردن للاعتداءات على المصلين وإدانتها لانتهاكات إسرائيل بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام حرمة المكان وحرية المصلين وسلامتهم.وندد في بيان صحفي، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنصب أعمدة خشبية ومعدنية عند الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى، والذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الحرم الشريف، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بإزالتها فورًا.وأكد أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة صاحبة الاختصاص في إدارة جميع شؤون المسجد بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد هي صلاحية حصرية لإدارة أوقاف القدس.وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية من مغبة استمرار الانتهاكات المستمرة بحق المسجد والمصلين، مطالبًا بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني.// انتهى //21:48ت م0212