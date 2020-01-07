الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستنطلق غدا بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عامًا 2020، وتستمر حتى الـ 26 من يناير، حيث يتنافس فيها 16 منتخبًا على 3 بطاقات للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، فيما ستقام مواجهتين الأولى تجمع العراق وأستراليا، والثانية تايلاند المستضيفة أمام منتخب البحرين.وواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم تدريباته استعدادًا لمباراته الافتتاحية أمام منتخب اليابان بعد غد ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة، حيث أجرى حصته التدريبية على ملعب أكاديمية "Apline1"، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، بدأت بالتمرين على التمرير، أعقبه مران تكتيكي، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة مصغّرة بهدف تطبيق التمرين التكتيكي.ويختتم المنتخب السعودي غدا تحضيراته لأولى مبارياته ضمن البطولة الآسيوية التي تجمعه بمنتخب اليابان.من جهة أخرى، يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلًا باللجنة المنظمة للبطولة غدًا الاجتماع التنسيقي لمنتخبات المجموعة الثانية، لمناقشة عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية، يعقب ذلك مؤتمرًا صحفيًا للمدير الفني للمنتخب الوطني للحديث حول المباراة الافتتاحية.// انتهى //21:50ت م0213