سكاكا 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واساستعرضت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف ( تراحم )، خلال اجتماعها الذي عُقد برئاسة رئيس اللجنة حمود بن مشعل السهيان، عددٍ من الموضوعات التي تُعنى بالسجناء وأسرهم والأنشطة التي تسعى اللجنة لإقامتها .ونوه المشاركون في الاجتماع بدعم الأمانة العامة للجنة والعاملين بها على دعمهم للأسر المستفيدة من اللجنة، حيث قدمت مؤخرا مساعدات نقدية بلغت (111.000 ريال) و (250) بطانية استفاد منها عدد (37 أسرة) بواقع ثلاثة آلاف لكل أسرة.وأقرت اللجنة زيارة الأعضاء للسجون للوقوف على احتياجات النزلاء والنزيلات، بالإضافة إلى اعتماد إقامة دورات وبرامج تدريبية وتوعويه لهم في الفترة المقبلة.وأعرب السهيان باسمه ونيابة عن "تراحم" والمستفيدين منها عن شكره للأمانة العامة للجنة والمحسنين على دعمهم للأسر المستفيدة من اللجنة.// انتهى //22:02ت م0215