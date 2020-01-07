حائل 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس هيئة تطوير منطقة حائل عضو مجلس الهيئة بقصر أجا اليوم، مدير وأعضاء وعضوات فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمنطقة.وأكد سموه خلال اللقاء على الدور الكبير للإعلام والإعلاميين السعوديين في ترجمة ومواكبة مسيرة العمل التطويري الذي تشهده بلادنا في المجالات التنموية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - منوهاً سموه بالأدوار التطويرية التي يمكن أن تقوم بها الهيئات المهنية والجمعيات العلمية والملتقيات الإعلامية في تطوير آداء الإعلام ورفع مستوى الممارسة المهنية للعاملين في المجالات الإعلامية .وأضاف الأمير عبدالله بن خالد أن برامج التحول الوطني في رؤية المملكة 2030 وأهدافها تمثل دافعاً للإعلام والإعلاميين وتحمل في مستهدفاتها الكثير من المحفزات لتقديم المزيد من المبادرات الإعلامية لتطوير الآداء الإعلامي لخدمة الوطن والمواطن وتعزيز مكتسبات ومقدرات الوطن في كل أرجاء بلادنا الغالية .إثر ذلك استعرض مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة حائل عبداللطيف المساوى الأنشطة والفعاليات والمشاركات التي نفذها الفرع خلال الفترة الماضية مقدماً لسموه تقريراً عن إنجازات الفرع في حائل .بعدها ناقش سموه وأعضاء هيئة الصحفيين السعوديين في حائل عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الآداء الإعلامي في المنطقة، مؤكداً اهتمام هيئة تطوير المنطقة في توجهاتها الاستراتيجية الجديدة بالمجالات الإعلامية والتسويقية لإبراز المقومات الطبيعية والثقافية والسياحية والمزايا النسبية والفرص التنموية والاقتصادية والاستثمارية للمنطقة .// انتهى //22:39ت م0221