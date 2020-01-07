إسلام آباد 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي اليوم في القصر الرئاسي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان الشيخ عبدالله بن محمد السالمي الذي يزور باكستان حاليًا.وأكد علوي خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان وسلطنة عمان في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار.وقال إن باكستان تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع سلطنة عمان، وتعدها علاقات تنبع من قيم دينية وثقافية وتاريخية مشتركة.وسلط الضوء على جهود باكستان تجاه تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن السلام في المنطقة يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق التقدم والتنمية.من جانبه نقل الشيخ عبدالله السالمي تحيات قيادة وشعب سلطنة عمان إلى الرئيس الباكستاني، مشيدًا بجهود باكستان في دعم الأمن والاستقرار الداخلي والإقليمي.// انتهى //22:52ت م0222