الرياض 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأكد مدرب فريق فالنسيا ألبرت سيلاديس جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام فريق ريال مدريد في افتتاح مواجهات السوبر الإسباني لكرة القدم.وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في جدة : "نعاني فقط من عدم جاهزية نجمنا ردريغو، ولكن بقية اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد ، وسننافس حتى آخر لحظة، وطموحنا هو تحقيق الكأس والعودة بها إلى إسبانيا ".وأضاف سيلاديس: "في حال التأهل لا يهمنا من يكون الخصم، نحن في كامل الجاهزية لجميع الخصوم، وسنحقق الكأس ونسعد جماهيرنا".وأوضح خوسيه لويس لاعب فالنسيا أن حظوظ فريقه بالحصول على لقب السوبر الإسباني قوية، وقال : "ليست حظوظنا أقل من الأندية الأخرى، ولم نحضر إلى مدينة جدة إلا لتحقيق اللقب "، وواصل حديثه قائلا: "نحن جاهزون للمباراة وسنتجاوز كل الصعوبات من أجل الفوز في مباراة الغد"، مبيناً أن خصمهم ريال مدريد يملك لاعبين ممتازين، ونعرف جيداً إمكانياتهم، وسنسعى لهزيمتهم والتأهل إلى المواجهة النهائية".// انتهى //22:58ت م0223