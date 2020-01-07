بغداد 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستعرضت ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية مركزمحافظة ذي قار جنوب العراق مساء اليوم إلى إطلاق نار قامت به مجموعة مسلحة مجهولة, أسفرعن إصابة عدد من المعتصمين بجروح.وأفاد مصدرأمني عراقي بأن الهجوم الذي انطلق من جهة جسرالحضارات أسفر أيضًا عن احتراق عدد من خيم المعتصمين، موضحًا أن الشرطة سارعت إلى تطويق مكان الحادث من أجل السيطرة على الموقف.// انتهى //23:47ت م0233