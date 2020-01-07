القاهرة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستوج السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019، وذلك لأول مرة في مسيرته الكروية، بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال العام الماضي.وحصد ساديو ماني الجائزة، بعدما تفوق على الثنائي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول أيضًا، والجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.واستضافت مدينة الغردقة، مساء اليوم، حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لاختيار الأفضل خلال عام 2019، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف"، أحمد أحمد، وعدد كبير من نجوم كرة القدم السابقين في قارة أفريقيا.وتوج الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق الأهلي السعودي، والترجي التونسي السابق، بجائزة أفضل لاعب "محلي" داخل قارة أفريقيا لعام 2019.كما فاز المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، بجائزة أفضل لاعب شاب في قارة أفريقيا لعام 2019.وحصلت اللاعبة النيجيرية أسيسات أشوالا على جائزة أفضل لاعبة لعام 2019، وفاز الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد في أفريقيا، وفاز المنتخب الجزائري الأول بجائزة أفضل منتخب، وفاز منتخب الكاميرون بجائزة أفضل منتخب للسيدات وحصل على جائزة أفضل رئيس نادي في أفريقيا، رئيس نادي مازيمبي الكونغولي مويسي كاتومبي، وتوج جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري بجائزة أفضل مدرب لعام 2019.// انتهى //23:55ت م0234