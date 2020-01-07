برلين 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسبحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء اليوم في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في الشرق الأوسط.وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بين الجانبين بشأن الوضع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التوتر , كما اتفق الجانبان على استمرار الاتصالات بينهما .// انتهى //23:56ت م0235