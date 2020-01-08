الباحة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا، صادرًا عن نظام الإنذار المبكر بالهيئة، يتمثل في تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف، على منطقة الباحة يشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق, والمندق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة، ويستمر حتى السابعة صباحًا غدا.ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الظاهرة.// انتهى //00:06ت م0236