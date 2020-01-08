الباحة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الباحة غدا, وتستمر الحالة لثلاثة أيام.من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.// انتهى //00:07ت م0238