الباحة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستواصل أندية الحي الترفيهية التعليمية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة تنظيم 22 فعالية تعليمية وترفيهية و8 مسابقات و 12 دورة تدريبية منوعة, ستنفذ في 12 نادي للبنين والبنات موزعة في جميع محافظات المنطقة، وذلك خلال إجازة منتصف العام.وتسهم الفعاليات في تنمية التفاعل الاجتماعي باستثمار أوقات فراغ أفراد المجتمع خاصةً الطلاب والطالبات ببرامج ترويحية وتربوية وتنموية جاذبة؛ لبناء الشخصية وصقل الموهبة وتعزيز القيم، مستهدفة بذلك أفراد المجتمع في مقدمتهم طلاب وطالبات التعليم العام وأسرهم وسكان الحي.وأشار مدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي بالباحة للبنين محمد مهدي إلى أن أندية الحي شهدت مهرجان "جنودنا في قلوبنا", الذي يبرز ما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم.// انتهى //00:07ت م0239