الباحة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافطة قلوة بالباحة, غداً لقاء مفتوحًا مع عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الحرم المّكي معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الإمام البخاري.ويأتي عقد هذا اللقاء في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي تقوم بها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافطة قلوة، لإتاحة الفرصة لالتقاء المسلمين بأصحاب الفضيلة العلماء والدعاة للاستفادة منهم وتلقي العلم النافع.// انتهى //00:18ت م0241