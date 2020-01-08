الباحة 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة منسوبيها في الكليات والمعاهد للمشاركة في الجائزة الحسام للإبداع والتميز, وذلك بمقر الإدارة للتسجيل والترشح للمنافسة على جوائز هذه المسابقة في مختلف فروعها .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة مرعي بن سعد القرني أن الجائزة تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، ومن هذا المنطلق تكتسب أهميتها و تميزها، مضيفاً بأنه جرى التعميم على جميع المنشآت التدريبية للبنين والبنات وتزويدهم بآلية الترشح, كذلك الشروط والضوابط للاشتراك في الجائزة التي سينتهي التقديم عليها الخميس القادم.// انتهى //00:18ت م0242