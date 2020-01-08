الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بزيارة للسائق الإماراتي الشيخ خالد القاسمي المشارك برالي داكار السعودية 2020 ، وذلك للاطمئنان على سلامته، بعد الحادث الذي تعرض له اليوم خلال المرحلة الثالثة من السباق، متمنين له الشفاء العاجل وحظاً أوفر في السباقات القادمة.واضطر القاسمي للخروج من السباق بعد انقلاب سيارته عدة مرات، إلى أن تحطمت كليًّا، بينما كان السائق الإماراتي ثامنًا في الترتيب، لتنتهي مغامرته في داكار السعودية 2020 مبكرًا من المرحلة الثالثة التي بدأت وانتهت في نيوم شمال غربي المملكة.// انتهى //00:27ت م0243