بسيطا 12 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 07 يناير 2020 م واسضمن جولة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف التفقدية على محافظة طبرجل ، زار سموه اليوم مشروع شركة الوطنية.وفور وصول سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد مقر شركة الوطنية كان في استقباله المدير العام للشركة علي بن محمد اللزام الذي قدم لسموه نبذة عن أعمال الشركة ومنتجاتها التي بدأت نشاطها منذ مايقارب أربعين سنة.بعد ذلك تجول سموه داخل المشروع مطلعا على غرفة المراقبة " اسكادا " التي يتم من خلالها إدارة ري المشروع بالكامل عبر تقنية حديثة يتم من خلالها تزويد الحقول بالكمية التي يحتاجها من المياه حسب توصيات المجسات ورادار الطقس المرتبطين بها .كما شاهد سموه طريقة إنتاج الأعداء في مختبر الأعداء الحيوية للحشرات الذي يقوم بإنتاج وتربية الحشرات النافعة للقضاء على الحشرات الضارة عوضًا عن استخدام المبيدات الحشرية للمحافظة على البيئة بعيدا عن استخدام المبيدات، كما شاهد سموه عملية القطاف الآلي لثمار الزيتون واطلع سموه على قسم المصانع وخطوط إنتاج زيت الزيتون ، وأخيرا وقف سموه على معرض منتجات الشركة.// انتهى //00:27ت م0245